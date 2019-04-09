Президент Казахстана назвал дату проведения внеочередных выборов

Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев.

"Согласно Конституции, я принял решение провести внеочередные выборы президента Республики Казахстан страны 9 июня", - сказал К.Токаев в телеобращении.

"Во внутренней и внешней политике должна быть стабильность. Программы, которые предложил Нурсултан Назарбаев, мы должны выполнить своевременно. Казахстан - демократическое государство, президент избирается народом. Я как президент гарантирую свободные и честные выборы", - заявил глава государства.