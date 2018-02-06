В Баку откроется избирательный участок в связи с президентскими выборами в России

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В связи с президентскими выборами в России 18 марта в посольстве этой страны в Азербайджане будет открыт избирательный участок.

Как cообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства России в Азербайджане, российские граждане, постоянно проживающие в Азербайджане либо находящиеся здесь временно, могут принять участие в голосовании на избирательном участке № 8017, расположенном по адресу: Баку, улица Бакиханова, 17 (помещение консульского отдела посольства).

Избирательный участок будет открыт с 8.00 до 20.00 местного времени.

Для участия в голосовании необходимо предъявить паспорт или документ его заменяющий.