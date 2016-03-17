​В Баку представлены инвестиционные возможности Мексики

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини принял участие на мероприятии, организованном для членов AmCham Азербайджан (Американская Торговая Палата в Азербайджане), где выступил с презентацией об инвестиционных возможностях в Мексике.

Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, в своей речи дипломат затронул основные показатели мексиканской экономики, довел до внимания участников успехи своей страны, достигнутые в разных сферах. Также было отмечено укрепление двусторонних отношений между Мексикой и Азербайджаном и расширение торговых связей.

Посол Лабардини подчеркнул, что сходства в национальных культурах наших стран способствуют взаимному сближению.