В Азербайджане не планируется проведение внеочередных выборов президента

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане не планируют проведение внеочередных выборов президента.

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью Sputnik президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"У нас нет намерений менять сроки выборов президента. Я знаю, какие разговоры идут и в Азербайджане, и за пределами. Таких планов нет, необходимости в этом я не вижу. Что касается моего участия-неучастия, следующие президентские выборы по сроку должны состояться через два года, еще достаточно времени до этого, чтобы делать какие-то выводы или решения. Если буду чувствовать так же, как и сегодня, поддержку населения, то, конечно же, буду стремиться оправдывать это доверие", — заявил Ильхам Алиев в интервью гендиреткору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

Азербайджанский лидер высказал мнение, что прошедший референдум был показательным с нескольких точек зрения. "Первое, 2016 год — это самый тяжелый с экономической точки зрения год для Азербайджана, несмотря на то, что мы выходим из 2016 года с хорошими показателями, но по сравнению с предыдущими годами это самый тяжелый год. И в этот год мы проводим референдум, который поддерживается абсолютным большинством населения Азербайджана", — отметил он.

Алиев подчеркнул, что даже критики Азербайджана не смогли найти в ходе референдума никаких нарушений, фальсификаций. "Даже такая организация, которая все время нас критикует, как ПАСЕ, они были, наблюдали и дали заключение максимально позитивное, что соответствует всем стандартам, честно, транспарентно. Всего было чуть больше 20 жалоб. У нас пять тысяч избирательных участков, и всего 20 жалоб. Вот это еще один показатель, что мы проводим открытый демократический процесс. И, конечно, самое главное это то, что этот референдум — там очень много было важных вопросов, 29, — но главное то, что это был вотум доверия власти. За это я очень благодарен гражданам Азербайджана, это еще больше вдохновляет и еще больше говорит о том, что мы на правильном пути. Так и будем идти дальше", — сказал он