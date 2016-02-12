Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В Астане завершается строительство посольства Азербайджана в Казахстане.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев.

По его словам, на основе договоренностей между Азербайджаном и Казахстаном, посольству был выделен земельный участок в столице Казахстана для строительства диппредставительства.

По словам посла, строительство посольства и комплекса здания для проживания дипломатов завершится "скорее всего в мае этого года".

Б. Исабаев добавил, что новое здание посольства Азербайджана в Казахстане будет расположено в живописном районе Астаны.