​В Анталье прошла встреча между главами МИД Азербайджана и Туркменистана

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с туркменским коллегой Рашидом Мередовым. Встреча прошла сегодня в Анталье в рамках трехстороннего заседания министров иностранных дел Азербайджана, Туркменистана и Турции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних и многосторонних связей между Азербайджаном и Туркменистаном, стороны также выразили удовлетворенность по поводу расширения круга сотрудничества и развития политического диалога.

Было отмечено, что ощутимый рост товарооборота между Азербайджаном и Туркменистаном является положительной тенденцией. Кроме того, стороны обсудили наличие благоприятных возможностей для более широкого развития торгово-экономических связей в соответствии с богатым потенциалом двух стран.

Главы МИД также коснулись важной роли межправительственной комиссии сотрудничества в вопросе всестороннего развития двусторонних связей. Было также отмечено о развитии связей в сферах энергетики и транспорта, дана высокая оценка встречам в трехстороннем формате с участием Азербайджана, Турции и Туркменистана. На встрече было подчеркнуто, что собрания в таком формате вносят ощутимый вклад в развитие политического, экономического, торгового, гуманитарного, энергетического и другого сотрудничества между тремя странами.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по представляющим взаимный интерес региональным и международным вопросам.