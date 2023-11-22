О нас

В Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции

В Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции 22 ноября в Анкаре состоялся бизнес-форум-выставка "Деловой мир - саммит 100-летия" c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции.
Внешняя политика
22 ноября 2023 г. 19:57
В Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции

22 ноября в Анкаре состоялся бизнес-форум-выставка "Деловой мир - саммит 100-летия" c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции.

Как сообщает анкаринское бюро Report, мероприятие было организовано посольством Азербайджана в Турции, Фондом дружбы, сотрудничества и солидарности Турция-Азербайджан (TADIV) и посвящена 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летию основания Турецкой Республики.

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, председатель правления Организованной промышленной зоны Ближневосточного центра промышленности и торговли (OSTİM) Орхан Айдын, председатель Совета Торговой палаты Анкары Мустафа Дерьял, руководитель Организации по развитию и поддержке малых и средних предприятий (KOSGEB) Ахмет Сердар Ибрагимчиоглу, председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов, заместитель министра промышленности и технологий Турции Оруч Баба Инанч, и др.

Отметим, что на выставке, организованной в рамках мероприятия, были представлены продукты и услуги азербайджанских и турецких компаний, задействованных в сферах сельского хозяйства, ИКТ, строительства, услуг, недвижимости, туризма, гостиничного бизнеса, пищевой промышленности, производства мебели, рекламы, полиграфии, грузоперевозок и логистики.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAnkarada Azərbaycan və Türkiyə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı forum-sərgi keçirilib

Самое читаемое

В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
16 ноября 2023 г. 08:48
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
16 ноября 2023 г. 17:07
На АЗС в Пираллахи произошел взрыв
ФотоНа АЗС в Пираллахи произошел взрыв
18 ноября 2023 г. 14:40
Старинные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
ФотоСтаринные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
20 ноября 2023 г. 08:53
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
20 ноября 2023 г. 11:32
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
20 ноября 2023 г. 19:45
В Баку завершилась конференция на тему Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин
ФотоВ Баку завершилась конференция на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин"
21 ноября 2023 г. 14:10
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
21 ноября 2023 г. 11:27
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
21 ноября 2023 г. 13:37
В Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
ФотоВ Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
22 ноября 2023 г. 10:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi