В Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции

22 ноября в Анкаре состоялся бизнес-форум-выставка "Деловой мир - саммит 100-летия" c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции.

22 ноября в Анкаре состоялся бизнес-форум-выставка "Деловой мир - саммит 100-летия" c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции.

Как сообщает анкаринское бюро Report, мероприятие было организовано посольством Азербайджана в Турции, Фондом дружбы, сотрудничества и солидарности Турция-Азербайджан (TADIV) и посвящена 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летию основания Турецкой Республики.

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, председатель правления Организованной промышленной зоны Ближневосточного центра промышленности и торговли (OSTİM) Орхан Айдын, председатель Совета Торговой палаты Анкары Мустафа Дерьял, руководитель Организации по развитию и поддержке малых и средних предприятий (KOSGEB) Ахмет Сердар Ибрагимчиоглу, председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов, заместитель министра промышленности и технологий Турции Оруч Баба Инанч, и др.

Отметим, что на выставке, организованной в рамках мероприятия, были представлены продукты и услуги азербайджанских и турецких компаний, задействованных в сферах сельского хозяйства, ИКТ, строительства, услуг, недвижимости, туризма, гостиничного бизнеса, пищевой промышленности, производства мебели, рекламы, полиграфии, грузоперевозок и логистики.