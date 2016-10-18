В американском штате 18 октября объявлен Днем независимости Азербайджана

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Губернатор штата Монтана США Стив Буллок объявил 18 октября Днем независимости Азербайджана.

Как сообщили Report в генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, об этом губернатор отметил в особом поздравительном письме, адресованном генеральному консулу Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаеву.

С.Буллок подчеркнул, что приветствует решимость азербайджанского народа на пути восстановления и сохранения независимости своей страны. Губернатор отметил, что на протяжении 25 лет Азербайджанская Республика признана на международной арене как успешная модель мирного сосуществования представителей различных конфессий и культур. Отметив чувство гордости, испытываемое им от празднования в штате Монтана 18 октября Дня независимости Азербайджана, он призвал всех жителей штата присоединиться к этому знаменательному празднику.

Губернатор штата Невада США Браян Сандовал также поздравил всех азербайджанцев. Так, губернатор, направив в генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе особое поздравительное послание, выразил добрые пожелания по случаю Дня государственной независимости Азербайджана.