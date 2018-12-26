Американский город Сан-Диего объявил 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В городе Сан-Диего штата Калифорния, США, 31 декабря 2018 года объявлено "Днем солидарности азербайджанцев".

Как сообщили Report в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, в связи с этим мэр города Кевин Фалконер подписал соответствующую декларацию.

В направленной в Генконсульство декларации подчеркивается, что 28 мая 1918 года азербайджанский народ создал первую светскую и демократическую республику в мусульманском мире, в этой республике за короткие сроки были проведены прогрессивные реформы, женщинам впервые было предоставлено избирательное право не только в мусульманском мире, но и раньше, чем в ряде ведущих государств того периода.

В декларации отмечается, что после восстановления Азербайджаном независимости в 1991 году страна укрепила суверенитет и независимость, превратилась в одно из стремительно развивающихся и модернизирующихся государств мира. На сегодняшний день Азербайджан обладает самой крупной экономикой в регионе и является самым крупным торговым партнером США на Южном Кавказе. В документе отмечается, что в Азербайджане издревле в условиях мира сосуществовали мусульмане, христиане и евреи. В декларации также отмечается, что Сан-Диего и Баку создали в 2011 году партнерские отношения, и население обоих городов успешно пользуется этими отношениями.

В документе подчеркивается, что азербайджанская община, проживающая в Сан-Диего, вносит активный вклад в культурное разнообразие города, его богатство и экономическое развитие, отмечается, что 31 декабря около 50 млн азербайджанцев во всем мире, в том числе тысячи живущих в Сан-Диего азербайджанцев празднуют этот день как День солидарности азербайджанцев мира.

В завершении декларации мэр города Сан-Диего К.Фалконер от имени жителей города объявил 31 декабря 2018 года Днем солидарности азербайджанцев.

Схожая декларация была принята Советом наблюдателей округа Сан-Диего.

Отметим, что город Сан-Диего с населением 1,4 млн человек является вторым по величине городом в штате Калифорнии и восьмым в США.