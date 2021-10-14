Усубов: Стратегическое партнерство Азербайджана и Турции достигли наивысшего уровня

"Межгосударственные отношения, опирающиеся на слова общенационального лидера Гейдара Алиева "одна нация, два государства", взаимное доверие, веру и поддержку, сегодня под руководством президентов братских стран вышли на наивысший уровень союзничества и ст

"Межгосударственные отношения, опирающиеся на слова общенационального лидера Гейдара Алиева "одна нация, два государства", взаимное доверие, веру и поддержку, сегодня под руководством президентов братских стран вышли на наивысший уровень союзничества и стратегического партнерства".

Как передает Report, об этом секретарь Совбеза Азербайджана Рамиль Усубов сказал на встрече с генсеком Совета нацбезопасности Турции Сейфуллой Гаджимуфтуолгу.

Р. Усубов отметил, что решительная политическая и моральная поддержка Турции с первых минут Отечественной войны, решительная и однозначная позиция по решению конфликта сыграли важную роль в завершении справедливого дела азербайджанского народа Победой.

Отметим, что визит был осуществлен с целью развития сотрудничества между соответствующими структурами обеих стран в соответствии с положениями Шушинской декларации, а также для обсуждения актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес.