Будущая глава Еврокомиссии призвала укрепить сотрудничество с Азербайджаном

Избранная главой Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала укрепить отношения со странами "Восточного партнерства".

Как сообщает Report со ссылкой на Hungary Today, об этом она написала в письме к будущему еврокомиссару по вопросам расширения, кандидату от Венгрии Ласло Троксаньи.

Она призвала ускорить реализацию соглашений об ассоциации с Украиной, Грузией и Молдовой.

Урсула фон дер Ляйен также поставила перед Троксаньи задачу по укреплению отношений еще с тремя государствами Восточного партнерства - Азербайджаном, Арменией и Беларусью, указав на необходимость на составление нового пакета долгосрочных политических целей к середине 2020 года.

"При этом вы должны подумать о будущих рамках взаимодействия, которые являются одновременно инновационными и реалистичными", - подчеркнула фон дер Ляйен в письме.

По ее словам, цели партнерства должны "отражать политический и экономический выбор" стран программы, при этом уважать "собственные возможности и интересы ЕС".

Отметим, что новый состав Еврокомиссии начнет работу в ноябре 2019 года.