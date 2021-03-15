Умер бывший посол Беларуси в Азербайджане

Геннадий Ахрамович скончался от последствий COVID-19

Бывший посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович скончался в возрасте 56 лет.

Как сообщает Report, Геннадий Ахрамович скончался от последствий COVID-19.

В посольстве Беларуси в Азербайджане подтвердили данную информацию.

Геннадий Ахрамович работал в МИД Беларуси с 1995 года.

В 1997-2000 годах был первым секретарем посольства в Латвии, в 2003-2009 – генконсулом в Даугавпилсе (Латвия), в 2009-2015 – послом по особым поручениям. С 2015 по 2020 год был послом в Азербайджане. На этом посту его сменил Андрей Равков.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Беларуси в Азербайджане Геннадия Ахрамовича в связи с завершением срока его дипломатической деятельности в декабре 2020 года.