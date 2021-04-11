Украинский профессор: Франция открыто заняла проармянскую позицию

Я никогда не был фанатом Минской группы ОБСЕ. По мне, это просто дискуссионный клуб

"Я никогда не был фанатом Минской группы ОБСЕ. По мне, это просто дискуссионный клуб".

Об этом Report заявил профессор Национального университета Украины "Киево-Могилянская академия" Тарас Кузио (Taras Kuzio).

"Армяно-азербайджанский конфликт показал, что они ничего не сделали, не смогли урегулировать. США отсутствуют в регионе уже более 10 лет. Но что ужаснее, это то, что Франция (как сопред МГ ОБСЕ - ред.) открыто заняла проармянскую позицию. И я уже писал об этом: как Франция может поддерживать армянский сепаратизм в Карабахе, и в то же время поддерживать территориальную целостность Украины в Донбасе?",- сказал он.

Он также подчеркнул, что Азербайджан выбрал правильную политику, время и обстоятельства для освобождения своих территорий от армянской оккупации.