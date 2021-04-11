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Украинский профессор: Франция открыто заняла проармянскую позицию

Украинский профессор: Франция открыто заняла проармянскую позицию Я никогда не был фанатом Минской группы ОБСЕ. По мне, это просто дискуссионный клуб
Внешняя политика
11 апреля 2021 г. 20:49
Украинский профессор: Франция открыто заняла проармянскую позицию
Тарас Кузио

"Я никогда не был фанатом Минской группы ОБСЕ. По мне, это просто дискуссионный клуб".

Об этом Report заявил профессор Национального университета Украины "Киево-Могилянская академия" Тарас Кузио (Taras Kuzio).

"Армяно-азербайджанский конфликт показал, что они ничего не сделали, не смогли урегулировать. США отсутствуют в регионе уже более 10 лет. Но что ужаснее, это то, что Франция (как сопред МГ ОБСЕ - ред.) открыто заняла проармянскую позицию. И я уже писал об этом: как Франция может поддерживать армянский сепаратизм в Карабахе, и в то же время поддерживать территориальную целостность Украины в Донбасе?",- сказал он.

Он также подчеркнул, что Азербайджан выбрал правильную политику, время и обстоятельства для освобождения своих территорий от армянской оккупации.

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