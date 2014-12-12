Замминистра иностранных дел Азербайджана участвует на XXXI заседании Совета глав МИД ОЧЭС

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в греческом городе Салоники проходит XXXI заседание Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, на заседании нашу страну представляет замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

На мероприятии обсудят такие вопросы, как оценка положения исполнения принятых резолюций, постановлений и рекомендаций, уровень сотрудничества в рамках организации за последние 6 месяцев.