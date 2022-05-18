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Участники конференции ПА ОЭС ознакомились с "расстрелянными памятниками" в Шуше

Участники конференции ПА ОЭС ознакомились с "расстрелянными памятниками" в Шуше Участники третьей конференции Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ПА ОЭС) посетили в Шуше расстрелянные бюсты Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля.
Внешняя политика
18 мая 2022 г. 13:35
Участники конференции ПА ОЭС ознакомились с расстрелянными памятниками в Шуше

Участники третьей конференции Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ПА ОЭС) посетили в Шуше расстрелянные памятники Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля.

Как сообщает Report, известный французский фотограф азербайджанского происхождения Реза Дегати проинформировал участников мероприятия о ”расстрелянных скульптурах“.

Отметим, что в Азербайджане с визитом находятся делегации во главе с генсеком ПА ОЭС, председателями парламентов Турции, Пакистана, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоİƏT PA-nın Üçüncü Ümumi Konfransının iştirakçıları Şuşada “Güllələnmiş heykəllər”i ziyarət ediblər

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