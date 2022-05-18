Участники конференции ПА ОЭС ознакомились с "расстрелянными памятниками" в Шуше

Участники третьей конференции Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ПА ОЭС) посетили в Шуше расстрелянные бюсты Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля.

Участники третьей конференции Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ПА ОЭС) посетили в Шуше расстрелянные памятники Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля.

Как сообщает Report, известный французский фотограф азербайджанского происхождения Реза Дегати проинформировал участников мероприятия о ”расстрелянных скульптурах“.

Отметим, что в Азербайджане с визитом находятся делегации во главе с генсеком ПА ОЭС, председателями парламентов Турции, Пакистана, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.