Эксперт: Участие азербайджанских военных на Параде - символ партнерства Москвы и Баку

Игорь Коротченко https://report.az/storage/news/e15c2a4b1a3af4fc9bafe2442594bbad/bec38132-b66d-4395-b978-95d9a72feb62_292.jpg

"Азербайджан внес огромный вклад в победу над Гитлеровской Германией. Это был вклад не только экономический, не только поставка нефти, горюче-смазочных материалов, но и военный вклад. Поэтому присутствие азербайджанских военнослужащих на Параде Победы в Москве - это символ нашего единства, символ современных, дружественных отношений, отношений стратегического партнерства между Москвой и Баку". Об этом в эксклюзивном интервью российскому бюро Report заявил российский журналист и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Это важный вклад в память о великой победе Советского народа. Это память о вкладе Азербайджана в разгром Гитлеровской Германии. Мы благодарны Азербайджану за то, что подразделения вооруженных сил АР примут участие в Параде Победы в Москве", - сказал он.

Эксперт также высоко оценил усилия Азербайджана по борьбе с героизацией нацизма: " Хочу сказать, в этой связи, что президент Азербайджана Ильхам Алиев вносит огромный вклад в бескомпромиссную борьбу с героизацией нацизма и гитлеровских пособников. Азербайджан в этом вопросе занимает одинаковую позицию с Россией".

"Как Владимир Путин, так и Ильхам Алиев на всех высших форумах международного уровня постоянно говорят о недопустимости героизации нацизма и гитлеровских пособников в любых формах, любых странах и любых форматах. Это последовательная четкая позиция, нацеленная на недопущение фальсификации истории и это демонстрация памяти и уважения к ветеранам Великой отечественной войны", - заключил И.Коротченко.