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У главы комитета Госдумы выявлен коронавирус

У главы комитета Госдумы выявлен коронавирус

Лeонид Калашников

Глава комитета Государственной думы России Леонид Калашников заразился коронавирусом.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил он сам.

Калашников отметил, что у него была диагностирована двухсторонняя пневмония, вызванная коронавирусом, в настойщее время он находится в больнице.

По его словам, тест на заболевание дал отрицательный результат, коронавирус был выявлен только  с помощью КТ.

Напомним, число заболевших COVID-19 в РФ выросло до 74 588, на 5 966 за сутки, половина из новых заболевших не имеет симптомов.

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