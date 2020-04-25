У главы комитета Госдумы выявлен коронавирус

Лeонид Калашников https://report.az/storage/news/d6ce27955a29a6ee2929c6b88229f713/98dda677-be7e-4da4-a022-7df25ed0e797_292.jpg

Глава комитета Государственной думы России Леонид Калашников заразился коронавирусом.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил он сам.

Калашников отметил, что у него была диагностирована двухсторонняя пневмония, вызванная коронавирусом, в настойщее время он находится в больнице.

По его словам, тест на заболевание дал отрицательный результат, коронавирус был выявлен только с помощью КТ.

Напомним, число заболевших COVID-19 в РФ выросло до 74 588, на 5 966 за сутки, половина из новых заболевших не имеет симптомов.