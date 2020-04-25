У главы комитета Госдумы выявлен коронавирус

Глава комитета Государственной думы России Леонид Калашников заразился коронавирусом.
Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил он сам.
Калашников отметил, что у него была диагностирована двухсторонняя пневмония, вызванная коронавирусом, в настойщее время он находится в больнице.
По его словам, тест на заболевание дал отрицательный результат, коронавирус был выявлен только с помощью КТ.
Напомним, число заболевших COVID-19 в РФ выросло до 74 588, на 5 966 за сутки, половина из новых заболевших не имеет симптомов.