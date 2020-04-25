​В России за сутки умерли 66 пациентов с COVID-19

За сутки в России умерли 66 пациентов с COVID-19, за все время - 681.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

"За сутки подтверждено 66 летальных случаев с коронавирусом... За весь период по России умер 681 человек", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что число заболевших COVID-19 в РФ выросло до 74 588, на 5 966 за сутки, половина из новых заболевших не имеет симптомов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.