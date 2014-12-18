ТюркПА обсуждает вопрос создания базы для подготовки переводчиков

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ "Помимо экономических инвестиционных проектов в центре внимания ТюркПА всегда оставались вопросы культуры и гуманитарного сотрудничества". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПа) Жандос Асанов.

По его словам, в данное время обращает на себя внимание отсутствие квалифицированных переводчиков с одного тюркского языка на другой. "Это целая отрасль науки и мы еще должны развивать составление словарей и учебников, так как без наличия квалифицированных переводчиков невозможен культурный и гуманитарный взаимообмен", - заявил Ж. Асанов. В этой связи генсек отметил, что одним из основных направления деятельности организации является создание базы для подготовки профессиональных переводчиков, разработки научной терминологии, создание рынка профессиональных переводчиков, канала обмена данных, а также ассоциации переводчиков ТЮРКСОЙ.