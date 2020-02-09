Турецкий депутат: Выборы в Азербайджане не могут быть антидемократичными

В ходе проходящих в Азербайджане парламентских выборов соблюдаются все нормы избирательного законодательства.

Об этом Report заявил турецкий парламентарий, член межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Юнус Кылыч.

"Наблюдать за выборами в Азербайджане приехали более 800 наблюдателей из 56-57 стран и международных организаций, плюс ко всему порядка 77 тыс. местных наблюдателей. То есть, за выборами посредством прямого участия или видеонаблюдения следит огромное количество людей. И учитывая это, выборы в Азербайджане не могут быть антидемократичными. Невозможно обмануть столько глаз. И власти Азербайджана уверены в себе в данном вопросе, поэтому и пригласили такое большое количество наблюдателей",- сказал он.

Парламентарий отметил, что посетил со своими коллегами множество избирательных участков, где стал свидетелем соблюдения всех норм избирательного законодательства и международных норм: "Если это было бы не так, то люди не стали ходить на выборы и голосовать. Мы увидели в людях эту надежду. И надеемся, что эти выборы помогут Азербайджану стать еще более процветающей страной, во благо ее гражданам и ее экономической и политической мощи".