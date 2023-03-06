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Турецкие СМИ: Зангезурский коридор последовательно реализуется

Турецкие СМИ: Зангезурский коридор последовательно реализуется Зангезурский коридор, который соединит Турцию и Азербайджан, последовательно реализуется.
Внешняя политика
6 марта 2023 г. 17:29
Турецкие СМИ: Зангезурский коридор последовательно реализуется

Зангезурский коридор, который соединит Турцию и Азербайджан, последовательно реализуется.

Как сообщает Report, об этом говорится в размещенной на сайте турецкого телеканала TRT Haber статье под названием "Зангезурский коридор реализуется шаг за шагом".

В статье говорится, что в результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан освободил оккупированные на протяжении 30 лет территории: "На исторических землях были проведены восстановительные работы, проложены новые дороги. По мнению экспертов, Зангезурский коридор очень значим".

В статье также говорится, что возможность открытия Зангезурского коридора появилась после Победы в Отечественной войне: "Благодаря открытию Зангезурского коридора будут обеспечены новые пути сообщения между Турцией и Азербайджаном".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə KİV: “Zəngəzur dəhlizi addım-addım reallaşır”

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