Турецкие СМИ: Зангезурский коридор последовательно реализуется

Зангезурский коридор, который соединит Турцию и Азербайджан, последовательно реализуется.

Зангезурский коридор, который соединит Турцию и Азербайджан, последовательно реализуется.

Как сообщает Report, об этом говорится в размещенной на сайте турецкого телеканала TRT Haber статье под названием "Зангезурский коридор реализуется шаг за шагом".

В статье говорится, что в результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан освободил оккупированные на протяжении 30 лет территории: "На исторических землях были проведены восстановительные работы, проложены новые дороги. По мнению экспертов, Зангезурский коридор очень значим".

В статье также говорится, что возможность открытия Зангезурского коридора появилась после Победы в Отечественной войне: "Благодаря открытию Зангезурского коридора будут обеспечены новые пути сообщения между Турцией и Азербайджаном".