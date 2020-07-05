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Турция направила помощь Азербайджану в борьбе с коронавирусом

Турция направила помощь Азербайджану в борьбе с коронавирусом С момента распространения пандемии коронавируса Турция поставляла медикаменты примерно в сотню стран и отправляла лекарства с защитными средствами.
Внешняя политика
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5 июля 2020 г. 14:45
Турция направила помощь Азербайджану в борьбе с коронавирусом

С момента распространения пандемии коронавируса Турция поставляла медикаменты примерно в сотню стран и отправляла лекарства с защитными средствами.

Как сообщает Report, об этом отмечено в заявлении Посольства Турции в Азербайджане.

Отмечено, что сегодня Турция отправила в Азербайджан 30 аппаратов ИВЛ, 55 тыс. комбинезонов, 50 тыс. масок N95, 100 тыс. хирургических масок, 5 тыс. медицинских очков, 200 тыс. перчаток и 40 тыс. коробок различных лекарств, используемых для лечения вируса.

«Турция считает, что успех в борьбе с вирусом может быть достигнут только благодаря сотрудничеству и солидарности всех стран, и в это чрезвычайное время мы прилагаем все усилия, чтобы внести свой вклад в глобальную борьбу с пандемией».

Помощь, которую мы предоставляем сегодня, также является вкладом в борьбу братского Азербайджана. Эта помощь, которая является естественным результатом наших близких отношений, также является ярким проявлением нашего братства, которое президенты двух стран Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган демонстрировали при каждой возможности.

Мы желаем, чтобы помощь внесла вклад в борьбу Азербайджана с коронавирусом, и пользуясь этой возможностью, соболезнуем скончавшимся по причине коронавируса братьям и сестрам, и желаем скорейшего выздоровления заболевшим», - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə koronavirusla mübarizədə Azərbaycana yardım göndərib

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