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Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном вырос почти на треть

Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном вырос почти на треть Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов встретился с послом Азербайджана в этой стране Гусейном Гулиевым.
Внешняя политика
10 сентября 2024 г. 20:37
Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном вырос почти на треть

Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов встретился с послом Азербайджана в этой стране Гусейном Гулиевым.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении узбекского ведомства.

В ходе встречи стороны отметили важность наращивания партнерских связей между деловыми кругами двух стран и развития межрегионального сотрудничества.

Стороны приветствовали позитивную динамику развития торгово-экономических и инвестиционных взаимоотношений, основанных на теплых, доверительных отношениях глав двух государств.

Было отмечено, что по итогам 2023 года товарооборот между двумя странами вырос на 26,5%. На территории Узбекистана функционируют 230 предприятий с участием азербайджанского капитала в сферах торговли, машиностроения, энергетики, услуг, пищевой и легкой промышленности, реализуется множество крупных взаимовыгодных инвестиционных проектов.

Также были обсуждены меры по ускорению реализации договоренностей, достигнутых в рамках государственного визита президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Узбекистан в августе текущего года.

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