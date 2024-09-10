Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном вырос почти на треть

Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов встретился с послом Азербайджана в этой стране Гусейном Гулиевым.

Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов встретился с послом Азербайджана в этой стране Гусейном Гулиевым.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении узбекского ведомства.

В ходе встречи стороны отметили важность наращивания партнерских связей между деловыми кругами двух стран и развития межрегионального сотрудничества.

Стороны приветствовали позитивную динамику развития торгово-экономических и инвестиционных взаимоотношений, основанных на теплых, доверительных отношениях глав двух государств.

Было отмечено, что по итогам 2023 года товарооборот между двумя странами вырос на 26,5%. На территории Узбекистана функционируют 230 предприятий с участием азербайджанского капитала в сферах торговли, машиностроения, энергетики, услуг, пищевой и легкой промышленности, реализуется множество крупных взаимовыгодных инвестиционных проектов.

Также были обсуждены меры по ускорению реализации договоренностей, достигнутых в рамках государственного визита президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Узбекистан в августе текущего года.