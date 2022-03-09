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Баронесса Николсон: Рада видеть расширение сотрудничества Азербайджана и Великобритании

Баронесса Николсон: Рада видеть расширение сотрудничества Азербайджана и Великобритании Торговый представитель премьер-министра Великобритании в Азербайджане баронесса Эмма Николсон находится с трехдневным визитом в Азербайджане
Внешняя политика
9 марта 2022 г. 09:18
Баронесса Николсон: Рада видеть расширение сотрудничества Азербайджана и Великобритании

Торговый представитель премьер-министра Великобритании баронесса Эмма Николсон находится с трехдневным визитом в Азербайджане.

Как сообщили Report в посольстве Великобритании в Азербайджане, визит состоялся по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Великобританией и Азербайджаном и расширения торговых отношений между двумя странами.

Так, визит посвящен поддержке Великобританией диверсификации экономики Азербайджана и ее переходу на экологически чистую энергию, а также изучению дальнейших коммерческих возможностей в восстановлении освобожденных территорий.

“Это фантастика - иметь возможность вернуться в Баку после двухлетнего отсутствия из-за пандемии COVID. Конечно, нефтегазовый сектор и энергетическая безопасность, которую он обеспечивает Европе, имеют решающее значение и будут занимать центральное место в наших отношениях на десятилетия вперед. Однако с каждым визитом в Азербайджан я рада видеть, как сотрудничество между двумя странами расширяется в новых секторах, будь то здравоохранение, ИКТ, финансы, зеленая энергетика или разминирование", - заявила баронесса Эмма Николсон.

Торговый представитель премьер-министра Великобритании встретится с рядом высокопоставленных лиц и обсудит региональную энергетическую безопасность, борьбу с изменением климата, поддержку Великобританией работ по разминированию освобожденных территорий и возможности для дальнейшего расширения коммерческого партнерства между странами, в том числе в области возобновляемых источников энергии.

Баронесса Николсон встретится с представителями Британской торговой палаты в Азербайджане, посетит Университет ADA и встретится с британскими компаниями и партнерами в сфере финтеха, ИКТ и морского сектора. Баронесса также посетит Центр аутизма “Birgə və Saglam”, поддерживаемый Фондом Гейдара Алиева и BP.

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Версия на английском языке UK PM’s Trade Envoy for Azerbaijan visiting Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniya Baş nazirinin ticarət elçisinin Azərbaycana səfər proqramı açıqlanıb

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