Торальф Пильц: ЕС заинтересован в решении всех конфликтов, существующих у его границ

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В Университете АДА состоялась лекция главы политического, экономического и информационного отдела представительства Евросоюза в Азербайджане Торальфа Пильца. Как сообщает Report, в своем выступлении Т.Пильц рассказал студентам об истории создания ЕС и о его структуре.

Он отметил, что после двух мировых войн европейские страны поняли, что будучи едиными они смогут развиваться быстрее, в связи с чем было создано Европейское объединение стали и угля, которое затем трансформировал ось в Европейский Союз.

Т.Пильц также в своей речи рассказал о преимуществах, которые получают страны, вступив в ЕС.

Говоря об отношениях между ЕС и Азербайджаном, Т.Пильц напомнил, что дипломатические связи между двумя сторонами были установлены в 1996 году, а в 2010 году с Азербайджаном были начаты переговоры по ассоциативному соглашению.

Он также сообщил, что с начала сотрудничества ЕС выделил Азербайджану 500 млн. евро на различные проекты, а с 2007 по 2014 год были реализованы 72 проекта: "ЕС также самый крупный зарубежный партнер Азербайджана, поддерживающий гражданское общество".

Отвечая после лекции на вопрос по поводу конфликта в Нагорном Карабахе и о том, что ЕС может сделать в этом плане, Т.Пильц сказал, что решением этим вопроса занимается другая организация - Минская группа ОБСЕ, в которую также входят страны-члены ЕС. Он также подчеркнул, что Евросоюз не может изменить ситуацию на месте, но заинтересован в решении всех конфликтов, существующих у границ ЕС.