Тейс: Стабильная экономика Азербайджана привлекательна для стратегических инвестиций США

Азербайджан является 110-м по величине экспортным рынком товаров США и представляет собой стабильную национальную экономику, которая очень привлекательна для стратегических инвестиций США

Азербайджан является 110-м по величине экспортным рынком товаров США и представляет собой стабильную национальную экономику, которая очень привлекательна для стратегических инвестиций США.

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

Напомнив, что США и Азербайджан отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, эксперт отметил, что важным компонентом сотрудничества Баку и Вашингтона является сфера экономического сотрудничества и торговли.

По его мнению, президент Азербайджана Ильхам Алиев проводит весьма прагматичную и эффективную внешнюю политику, которая укрепила это тесное сотрудничество и привлекла внимание Белого дома к Баку и благоприятному инвестиционному климату страны.

"Азербайджан в настоящее время является 125-м крупнейшим торговым партнером Соединенных Штатов с общим объемом (двусторонней) торговли в размере 400 миллионов долларов США в 2019 году. Товары, экспортированные из США, составили 374 миллиона долларов США; импорт товаров из Азербайджана в США составил 26 миллионов долларов США. Положительное сальдо товарооборота между США и Азербайджаном в 2019 году составило 348 миллионов долларов",- подчеркнул эксперт.