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Тейс: Стабильная экономика Азербайджана привлекательна для стратегических инвестиций США

Тейс: Стабильная экономика Азербайджана привлекательна для стратегических инвестиций США Азербайджан является 110-м по величине экспортным рынком товаров США и представляет собой стабильную национальную экономику, которая очень привлекательна для стратегических инвестиций США
Внешняя политика
3 февраля 2022 г. 12:48
Тейс: Стабильная экономика Азербайджана привлекательна для стратегических инвестиций США

Азербайджан является 110-м по величине экспортным рынком товаров США и представляет собой стабильную национальную экономику, которая очень привлекательна для стратегических инвестиций США.

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

Напомнив, что США и Азербайджан отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, эксперт отметил, что важным компонентом сотрудничества Баку и Вашингтона является сфера экономического сотрудничества и торговли.

По его мнению, президент Азербайджана Ильхам Алиев проводит весьма прагматичную и эффективную внешнюю политику, которая укрепила это тесное сотрудничество и привлекла внимание Белого дома к Баку и благоприятному инвестиционному климату страны.

"Азербайджан в настоящее время является 125-м крупнейшим торговым партнером Соединенных Штатов с общим объемом (двусторонней) торговли в размере 400 миллионов долларов США в 2019 году. Товары, экспортированные из США, составили 374 миллиона долларов США; импорт товаров из Азербайджана в США составил 26 миллионов долларов США. Положительное сальдо товарооборота между США и Азербайджаном в 2019 году составило 348 миллионов долларов",- подчеркнул эксперт.

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Версия на азербайджанском языке Piter Teys: "Azərbaycanın sabit iqtisadiyyatı ABŞ-ın strateji sərmayələri üçün əlverişlidir"
Версия на английском языке Tase: Azerbaijan's stable economy is very attractive for US strategic investments

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