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Тейс: Визит Пелоси разрушает стратегию внешней политики США

Тейс: Визит Пелоси разрушает стратегию внешней политики США Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси разрушает стратегию внешней политики США
Внешняя политика
19 сентября 2022 г. 17:06
Тейс: Визит Пелоси разрушает стратегию внешней политики США
Питер Тейс

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси разрушает стратегию американской внешней политики.

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

Он отметил, что Пелоси совершила серьезную ошибку, клевеща и выступая с заявлениями против Азербайджана - "миролюбивой страны, которая является самым верным союзником Америки в Евразии".

"Эти политики сосредоточены только на том, чтобы получить голоса армянских общин в различных штатах, а не на сохранении стратегического партнерства с таким ключевым союзником, как Азербайджан", - сказал Тейс.

Он добавил, что Пелоси посетила Ереван, несмотря на то, что армянское руководство является главным препятствием для мира и экономического процветания в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Piter Teys: “Pelosinin səfəri ABŞ-ın xarici siyasət strategiyasını məhv edir”
Версия на английском языке Tase: Pelosi’s visit ruining strategy of US foreign policy

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