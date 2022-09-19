Тейс: Визит Пелоси разрушает стратегию внешней политики США

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси разрушает стратегию внешней политики США

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси разрушает стратегию американской внешней политики.

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

Он отметил, что Пелоси совершила серьезную ошибку, клевеща и выступая с заявлениями против Азербайджана - "миролюбивой страны, которая является самым верным союзником Америки в Евразии".

"Эти политики сосредоточены только на том, чтобы получить голоса армянских общин в различных штатах, а не на сохранении стратегического партнерства с таким ключевым союзником, как Азербайджан", - сказал Тейс.

Он добавил, что Пелоси посетила Ереван, несмотря на то, что армянское руководство является главным препятствием для мира и экономического процветания в регионе.