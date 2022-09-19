Тейс: Визит Пелоси разрушает стратегию внешней политики США

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси разрушает стратегию американской внешней политики.
Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс.
Он отметил, что Пелоси совершила серьезную ошибку, клевеща и выступая с заявлениями против Азербайджана - "миролюбивой страны, которая является самым верным союзником Америки в Евразии".
"Эти политики сосредоточены только на том, чтобы получить голоса армянских общин в различных штатах, а не на сохранении стратегического партнерства с таким ключевым союзником, как Азербайджан", - сказал Тейс.
Он добавил, что Пелоси посетила Ереван, несмотря на то, что армянское руководство является главным препятствием для мира и экономического процветания в регионе.