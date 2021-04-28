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Тейс: Белый дом не смог наладить стратегические связи с самым важным европейским игроком - Турцией

Тейс: Белый дом не смог наладить стратегические связи с самым важным европейским игроком - Турцией Участие Азербайджана и Турции имеет важное значение для усилий правительства США по выводу всей военной техники из Афганистана
Внешняя политика
28 апреля 2021 г. 11:21
Тейс: Белый дом не смог наладить стратегические связи с самым важным европейским игроком - Турцией
Питер Тейс
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Участие Азербайджана, Турции и Пакистана имеет важное значение для усилий правительства Соединенных Штатов по выводу всей военной техники и войск из Афганистана. Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

В мае США планируют начать вывод американских войск из Афганистана, 14 апреля об этом объявил президент США Джо Байден.

По мнению эксперта, что с логистической точки зрения США будет чрезвычайно сложно вывести всю военную технику из Афганистана: "Нужно подчеркнуть, что президент Байден ошибался почти по всем важным вопросам внешней политики и национальной безопасности за последние четыре десятилетия, с первых дней своего пребывания на посту сенатора США...Большая часть оборудования будет доставлена ​​по воздуху, также будут использоваться наземные маршруты через Пакистан и Среднюю Азию. С учетом недавних публичных заявлений президента Байдена, сделанных в поддержку фашистского режима Армении и признания фальшивого "геноцида армян", Белому дому будет очень трудно обеспечить использование аэропортов в Баку и Стамбуле. В Пакистане Вашингтону придется заплатить целое состояние, чтобы обеспечить проезд и транспортировку - по воздуху и по суше - военной техники и солдат, покидающих Афганистан".

По его словам, это критический момент в период президентства Байдена.

"Белый дом не смог наладить стратегические отношения с самым важным геополитическим европейским игроком, а именно с Турцией. Подобное отношение практиковалось и к Азербайджану, поскольку Вашингтон хранил молчание и практически (дипломатически) бездействовал в течение сорока четырех дней Второй Карабахской войны осенью прошлого года; и безосновательно продолжает поддерживать замороженные отношения с Баку", - заключил он.

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Версия на английском языке Tase: White House failed to mend strategic ties with most important geopolitical European player - Turkey
Версия на азербайджанском языке Amerikalı ekspert: "Ağ Ev Avropanın ən vacib ölkəsi olan Türkiyə ilə strateji əlaqələr qura bilməyib"

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