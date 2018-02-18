 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Таджикистан выразил заинтересованность в изучении опыта "Асан-хидмет"

    В Душанбе обсудили перспективы экономического сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана Фаррух Хамрализода встретился с послом Азербайджана в Душанбе Гасаном Мамедзода.

    Как передает Report, об этом сообщили НИАТ «Ховар» в пресс-центре комитета.

    По информации, в ходе встречи были обсуждены вопросы текущих и перспективных направлений развития экономических отношений.

    Стороны также обменялись мнениями по вопросу укрепления взаимодействия в сфере инвестиций, создания совместных предприятий, проведения бизнес-форумов и других соответствующих мероприятий.

    В заключение Ф. Хамрализода и Г. Мамедзода обсудили деятельность Центра «Асан-хидмет» Агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Республики Азербайджан. Таджикская сторона выразила свою заинтересованность в изучении опыта данного центра.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi