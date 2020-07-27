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Суд в Германии вынес решение о депортации азербайджанской семьи

Суд в Германии вынес решение о депортации азербайджанской семьи Административный суд немецкого города Дюссельдорф вынес решение о депортации азербайджанской семьи
Внешняя политика
27 июля 2020 г. 17:55
Суд в Германии вынес решение о депортации азербайджанской семьи

Административный суд немецкого города Дюссельдорф вынес решение о депортации азербайджанской семьи.

Как передает европейское бюро Report, семья Гашимовых из 5 человек прибыла в Германию в 2016 году в поисках убежища.

Федеральное управление по делам миграции и беженцев отклонило просьбу семьи о предоставлении убежища. Однако за это время Ровшана Гашимова окончила языковые курсы, необходимые для проживания в Германии и получила интеграционный сертификат.

Члены семьи 8, 9, 12 лет поступили в среднюю школу в городе Мёнхенгладбах.

Семья Гашимовых, проживающая в Мёнхенгладбахе более 4 лет, должна добровольно покинуть страну в течение месяца. Причина этого кроется в том, что 4 года назад им отказали в убежище в миграционном управлении.

Отметим, что миграционное управление Германии после смягчения карантинных мер в связи с коронавирусом продолжает рассматривать обращения иностранцев, ищущих убежища в стране.

Как сообщили в Федеральном управлении по делам миграции и беженцев Германии, только в прошлом месяце были отклонены прошения об убежище 5 159 человек и выдан месяц на их добровольный выезд из Германии.

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