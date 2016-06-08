Страны ОЧЭС подписали соглашение о сотрудничестве в cфере ликвидации ЧС

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Руководители чрезвычайных служб стран - участниц Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) подписали cегодня соглашение о дополнительных мерах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", подписание состоялось в Сочи.

"Взаимодействию в области предупреждения и ликвидации ЧС уделяется особое внимание среди стран - участниц ОЧЭС, которые, к сожалению, подвержены не только техногенным, но и природным ЧС. Поэтому все члены ОЧЭС заинтересованы в области дальнейшей работы в этом направлении", - отметил по итогам встречи генеральный секретарь международного секретариата организации Майкл Христидис.

ОЧЭС была создана в 1999 году и включает 12 государств: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдову, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину.

Украина и Турция во встрече в Сочи участия не приняли.