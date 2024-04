Хикмет Гаджиев: Мирное население Азербайджана ежедневно сталкивается с угрозой мин, установленных Арменией

Гражданское население Азербайджана почти ежедневно сталкивается с угрозой миллионов мин, установленных Арменией.

Как передает Report , об этом говорится в публикации помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева на странице с соцсети Х.

Х. Гаджиев напомнил, что сегодня произошел еще один взрыв мины, в результате чего сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) получил серьезные ранения.