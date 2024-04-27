Хикмет Гаджиев: Мирное население Азербайджана ежедневно сталкивается с угрозой мин, установленных Арменией
Хикмет Гаджиев: Мирное население Азербайджана ежедневно сталкивается с угрозой мин, установленных АрмениейГражданское население Азербайджана почти ежедневно сталкивается с угрозой миллионов мин, установленных Арменией.
Гражданское население Азербайджана почти ежедневно сталкивается с угрозой миллионов мин, установленных Арменией.
Как передает Report, об этом говорится в публикации помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева на странице с соцсети Х.
Х. Гаджиев напомнил, что сегодня произошел еще один взрыв мины, в результате чего сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) получил серьезные ранения.
Almost on a daily basis, Azerbaijani civilians face deadly 'remnants of war' - landmines implanted in millions by Armenia. Today, yet another #landmine blast occurred and seriously injured @ANAMA_gov_az mine clearance operative. pic.twitter.com/ozg2vMlKq5