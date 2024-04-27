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Хикмет Гаджиев: Мирное население Азербайджана ежедневно сталкивается с угрозой мин, установленных Арменией

Хикмет Гаджиев: Мирное население Азербайджана ежедневно сталкивается с угрозой мин, установленных Арменией Гражданское население Азербайджана почти ежедневно сталкивается с угрозой миллионов мин, установленных Арменией.
Внешняя политика
27 апреля 2024 г. 21:19
Хикмет Гаджиев: Мирное население Азербайджана ежедневно сталкивается с угрозой мин, установленных Арменией

Гражданское население Азербайджана почти ежедневно сталкивается с угрозой миллионов мин, установленных Арменией.

Как передает Report, об этом говорится в публикации помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева на странице с соцсети Х.

Х. Гаджиев напомнил, что сегодня произошел еще один взрыв мины, в результате чего сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) получил серьезные ранения.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Mülki əhali hər gün Ermənistanın yerləşdirdiyi milyonlarla mina ilə üzləşir

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