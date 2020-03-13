​Страны СНГ обсудили экономические вопросы в Москве

13 марта в Центре международной торговли в Москве состоялось 85-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств. Главы делегаций стран Содружества обсудили вопросы, охватывающие различные сферы экономического сотрудничества государств – участников СНГ.

Как передаёт российское бюро Report, азербайджанскую делегацию возглавил первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов. На заседании также принял участие посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

В рамках заседания был рассмотрен проект Приоритетных направлений сотрудничества государств – участников СНГ в сфере транспорта на период до 2030 года, нацеленный в том числе на развитие интегрированной транспортной системы на пространстве СНГ и эффективное использование транзитного потенциала государств – участников СНГ. Проект содержит положения, касающиеся вопросов цифровизации на транспорте, снижения негативного воздействия транспорта на окружающую среду, сотрудничества в области обеспечения транспортной безопасности.

Главы делегаций обсудили и проект Плана мероприятий по реализации Концепции согласованной социальной и демографической политики государств – участников СНГ на 2020–2023 годы.

В повестке дня также были представлены проект Плана мероприятий, посвященных Году архитектуры и градостроительства в Содружестве Независимых Государств в 2021 году, вопросы "О придании статуса центров коммерциализации инноваций государств – участников Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года", "О присуждении Премии Содружества Независимых Государств 2019 года за достижения в области качества продукции и услуг".