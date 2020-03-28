США выделили Азербайджану 1,7 млн долларов на борьбу с коронавирусом

© Report https://report.az/storage/news/7884a8ae2f9825862ac3a7cdeef0cf65/e2c8678d-e045-4f3d-94e4-be8a755e5a2f_292.jpg

Для борьбы с распространением COVID-19 Государственный департамент США и Агентство США по международному развитию (USAID) выделили Азербайджану 1,7 млн. долларов США в виде медицинской помощи. Как сообщает Report, об этом заявили в посольстве США в Азербайджане.

Выделенные средства направлены на подготовку лабораторных систем, активизацию выявления новых случаев заражения коронавирусом, поддержку технических экспертов для реагирования и обеспечения их готовности, повышения информированности о рисках.

В посольстве отметили, что за последние 20 лет Соединенные штаты инвестировали в здравоохранение в Азербайджане почти 41 миллион долларов США, общая помощь составила более 890 миллионов долларов США.

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что США выделили 274 млн. долларов США для содействия странам, больше всего пострадавшим от коронавируса. Эти средства будут разделены между 64 странами.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.