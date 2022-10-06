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Спикеры парламентов Азербайджана и Турции провели встречу в Индонезии

Спикеры парламентов Азербайджана и Турции провели встречу в Индонезии В Индонезии состоялась встреча спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.
Внешняя политика
6 октября 2022 г. 13:05
Спикеры парламентов Азербайджана и Турции провели встречу в Индонезии

В Индонезии состоялась встреча спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

Как передает Report, об этом М.Шентоп написал в Twitter.

"В ходе встречи мы обсудили, какие шаги необходимо предпринять для дальнейшего углубления межпарламентских отношений", - написал турецкий спикер.

Отметим, что в столице Индонезии Джакарте проходит 8-й саммит председателей парламентов стран "Большой двадцатки" (G20).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə parlamentlərinin sədrləri görüşüb

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