Спикер парламента Турции о вооруженной провокации Армении против Азербайджана

В последующем станет возможным проведение трехсторонних встреч глав Азербайджана, Турции и Пакистана.

В последующем станет возможным проведение трехсторонних встреч глав Азербайджана, Турции и Пакистана.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил находящийся с визитом в Азербайджане председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

"Между тремя странами существуют не только межгосударственные отношения, но и межнациональные. Материально и морально они постоянно поддерживают друг друга", - подчеркнул спикер.

М.Шентоп отметил, что международной общественности следует задуматься над недавней вооруженной провокацией, совершенной Арменией на Нахчыванском направлении и нападением на гражданское население.