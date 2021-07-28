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Спикер парламента Турции о вооруженной провокации Армении против Азербайджана

Спикер парламента Турции о вооруженной провокации Армении против Азербайджана В последующем станет возможным проведение трехсторонних встреч глав Азербайджана, Турции и Пакистана.
Внешняя политика
28 июля 2021 г. 09:54
Спикер парламента Турции о вооруженной провокации Армении против Азербайджана

В последующем станет возможным проведение трехсторонних встреч глав Азербайджана, Турции и Пакистана.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил находящийся с визитом в Азербайджане председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

"Между тремя странами существуют не только межгосударственные отношения, но и межнациональные. Материально и морально они постоянно поддерживают друг друга", - подчеркнул спикер.

М.Шентоп отметил, что международной общественности следует задуматься над недавней вооруженной провокацией, совершенной Арменией на Нахчыванском направлении и нападением на гражданское население.

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Версия на английском языке Speaker of Turkish parliament comments on Armenia's violation of ceasefire
Версия на азербайджанском языке Türkiyə parlamentinin sədri Ermənistanın atəşkəsi pozmasına münasibət bildirib

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