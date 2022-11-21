Спикер парламента Азербайджана приняла участие в открытии Генассамблеи МПА АСЕАН

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии открытия 43-й Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи (МПА) Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже.

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии открытия 43-й Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи (МПА) Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На мероприятии гостей поприветствовал председатель Национальной ассамблеи Камбоджи, президент 43-й Генассамблеи Акка Моха Понхеа Чакри Хенг Самрин.

После выступления председателя Сената Королевства Камбоджа Виболсена Фикдеи Сай Чума, премьер-министра Королевства Камбоджа и председателя АСЕАН Акка Моха Сена Падей Теко Хун Сена состоялась первая пленарная сессия, на которой обсудили организационные вопросы.