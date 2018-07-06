Спецпредставитель президента России: Промедление в вопросе статуса Каспия приведет к усугублению экологических проблем

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ "Правовой статус Каспийского моря может быть определен на ближайшей встрече глав государств в Астане".

Как сообщает Report,об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель президента России по вопросам сотрудничества со странами Каспия Рамазан Абдулатипов.

По мнению Р.Абдулатипова, без этого документа говорить об активном экономическом сотрудничестве довольно тяжело, "поэтому президентом России Владимиром Путиным уже согласован вариант предложений, предоставленный правительством РФ".

Р.Абдулатипов считает, что дальнейшее промедление в вопросе определения статуса Каспия приведет к усугублению экологических проблем.

"Не будет преувеличением сказать, что по целому ряду направлений Каспий находится уже на грани катастрофы, а подписанная несколько лет назад Тегеранская конвенция по вопросам сохранения Каспия работает не очень эффективно", - сказал он.