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Спецпредставитель президента Азербайджана посетил в Вене выставку Резы Дегати

Спецпредставитель президента Азербайджана посетил в Вене выставку Резы Дегати В столице Австрии Вене открылась выставка известного французского фотографа азербайджанского происхождения Резы Дегати.
Внешняя политика
30 марта 2022 г. 17:37
Спецпредставитель президента Азербайджана посетил в Вене выставку Резы Дегати

В столице Австрии Вене открылась выставка известного французского фотографа азербайджанского происхождения Резы Дегати.

Как сообщает Report, об этом написал в своем Twitter специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов.

"В Вене мы приняли участие в выставке "Восхождение из пепла. Возрождение Карабаха" Резы Дегати, который донес до мира карабахские реалии", - написал Э.Гусейнов.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani presidential special envoy visiting Vienna
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Vyanaya gedib

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