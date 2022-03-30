Спецпредставитель президента Азербайджана посетил в Вене выставку Резы Дегати

В столице Австрии Вене открылась выставка известного французского фотографа азербайджанского происхождения Резы Дегати.

В столице Австрии Вене открылась выставка известного французского фотографа азербайджанского происхождения Резы Дегати.

Как сообщает Report, об этом написал в своем Twitter специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов.

"В Вене мы приняли участие в выставке "Восхождение из пепла. Возрождение Карабаха" Резы Дегати, который донес до мира карабахские реалии", - написал Э.Гусейнов.