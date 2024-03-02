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Спецпредставитель Армении: Мы можем достичь мира с Азербайджаном в кратчайшие сроки

Спецпредставитель Армении: Мы можем достичь мира с Азербайджаном в кратчайшие сроки Азербайджан и Армения договорились об основных принципах нормализации отношений.
Внешняя политика
2 марта 2024 г. 17:43
Спецпредставитель Армении: Мы можем достичь мира с Азербайджаном в кратчайшие сроки

Азербайджан и Армения договорились об основных принципах нормализации отношений.

Как передает Report, об этом в интервью CNN Turk заявил вице-спикер парламента Армении, специальный представитель по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян.

Он сказал, что ключевыми вопросами являются признание государствами территориальной целостности друг друга и открытие коммуникационных линий на основе суверенитета: "Мы можем достичь мира в кратчайшие сроки".

Дипломат отметил, что Армения делает все возможное для мира: "Нормализация отношений между Турцией и Арменией также может повлиять на нормализацию отношений между Ереваном и Баку".

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Версия на английском языке Armenia’s special envoy: Peace with Azerbaijan can be achieved in shortest time
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın xüsusi nümayəndəsi: Azərbaycanla sülhə ən qısa vaxtda nail ola bilərik

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