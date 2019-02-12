Создан Оргкомитет по проведению в Баку Саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Организационного комитета по проведению в 2019 году в городе Баку XVIII Саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения и мерах, связанных с председательством Азербайджанской Республики в Движении в 2019-2022 годах.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:

«Движение неприсоединения, членом которого Азербайджанская Республика является с 2011 года, - многосторонняя платформа, играющая важную роль в регулировании международных отношений. Движение неприсоединения, объединяющее 120 государств, является крупнейшим после Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций политическим институтом, где представлены государства мира.

Движение неприсоединения, основная цель которого заключается в том, чтобы вносить вклад в защиту мира, безопасности и прогресс на планете на основе норм и принципов международного права, представляет сегодня особое значение с точки зрения решения глобальных проблем и ответа на вызовы современности.

Членство в Движении создало благоприятную возможность для более активного привлечения нашей страны к процессам международного мира, безопасности и сотрудничества, развития двусторонних и многосторонних отношений с различными государствами.

За относительно короткий срок членства в Движении неприсоединения Азербайджанская Республика благодаря своей успешной внешней политике завоевала большой авторитет и доверие в этом институте. Так, на состоявшемся в сентябре 2016 года XVII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения единогласно было принято решение о проведении очередного Саммита в городе Баку и передаче председательства в 2019-2022 годах Азербайджану.

3-6 апреля 2018 года в нашей стране была проведена промежуточная конференция министров иностранных дел государств-членов Движения, по итогам конференции принята Бакинская декларация.

XVIII Бакинский саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения состоится 25-26 октября 2019 года на тему «Обеспечение совместного и адекватного ответа на вызовы современного мира, руководствуясь Бандунгскими принципами».

В период председательства в Движении неприсоединения цель нашей страны будет заключаться в дальнейшем повышении вместе с государствами-членами роли и авторитета Движения в системе международных отношений, внесении вклада в укрепление мира и безопасности и устойчивое развитие на планете.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях решения вопросов, связанных с организацией XVIII Саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, проведение которого намечено на 25-26 октября 2019 года, и председательством нашей страны в Движении, постановляю:

1.В целях организации предстоящего 25-26 октября 2019 года в городе Баку XVIII Саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения создать Организационный комитет в следующем составе:

председатель Организационного комитета

руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики

члены Организационного комитета

министр иностранных дел Азербайджанской Республики

министр внутренних дел Азербайджанской Республики

министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики

министр экономики Азербайджанской Республики

министр финансов Азербайджанской Республики

министр культуры Азербайджанской Республики

министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики

министр здравоохранения Азербайджанской Республики

министр образования Азербайджанской Республики

помощник Президента Азербайджанской Республики по территориально-организационным вопросам – заведующий отделом

помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом

управляющий делами Президента Азербайджанской Республики

пресс-секретарь Президента Азербайджанской Республики

начальник Протокольной службы Президента Азербайджанской Республики

заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики

председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики

начальник Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики

начальник Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики

начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики

начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики

председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики

председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики

глава Исполнительной власти города Баку

президент Закрытого акционерного общества «Азербайджан Хава Йоллары»

председатель Закрытого акционерного общества «Азербайджанское телерадиовещание»

председатель Правления Управления Приморского бульвара

председатель Правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер»

председатель Правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ)

директор Государственного рекламного агентства Азербайджанской Республики.

2.Организационному комитету создать рабочую группу в связи с проведением XVIII Саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения и в месячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики план мероприятий.

3.Организационному комитету решить необходимые вопросы, связанные с проведением XVIII Саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

4.Администрации Президента Азербайджанской Республики представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о работе, предстоящей в период председательства нашей страны в Движении неприсоединения.

5.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».