Президент: Сотрудничество с Masdar превратит Азербайджан в очень важный источник экспорта зеленой энергии

Вчера Masdar и национальная энергетическая компания Азербайджана SOCAR подписали соглашение о разработке ветряных и солнечных электростанций в Азербайджане мощностью 4 ГВт. Это лишь один краткосрочный проект. Среднесрочные проекты позволят увеличить этот

Вчера Masdar и национальная энергетическая компания Азербайджана SOCAR подписали соглашение о разработке ветряных и солнечных электростанций в Азербайджане мощностью 4 ГВт. Это лишь один краткосрочный проект. Среднесрочные проекты позволят увеличить этот объем до 10 ГВт.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время выступления на официальном открытии Недели устойчивого развития Абу-Даби, состоявшемся в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

"Это абсолютно выполнимо. У нас есть дорожная карта для обоих проектов. Один только этот проект с Masdar, наше сотрудничество с этой компанией превратит Азербайджан в очень важный источник экспорта зеленой энергии", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что важные меморандумы о взаимопонимании и соглашения, подписанные между Азербайджаном и международными энергетическими компаниями, позволят нам производить в общей сложности до 22 ГВт ветровой и солнечной энергии.