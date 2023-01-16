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Президент: Сотрудничество с Masdar превратит Азербайджан в очень важный источник экспорта зеленой энергии

Президент: Сотрудничество с Masdar превратит Азербайджан в очень важный источник экспорта зеленой энергии Вчера Masdar и национальная энергетическая компания Азербайджана SOCAR подписали соглашение о разработке ветряных и солнечных электростанций в Азербайджане мощностью 4 ГВт. Это лишь один краткосрочный проект. Среднесрочные проекты позволят увеличить этот
Внешняя политика
16 января 2023 г. 15:40
Президент: Сотрудничество с Masdar превратит Азербайджан в очень важный источник экспорта зеленой энергии
Ильхам Алиев

Вчера Masdar и национальная энергетическая компания Азербайджана SOCAR подписали соглашение о разработке ветряных и солнечных электростанций в Азербайджане мощностью 4 ГВт. Это лишь один краткосрочный проект. Среднесрочные проекты позволят увеличить этот объем до 10 ГВт.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время выступления на официальном открытии Недели устойчивого развития Абу-Даби, состоявшемся в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

"Это абсолютно выполнимо. У нас есть дорожная карта для обоих проектов. Один только этот проект с Masdar, наше сотрудничество с этой компанией превратит Азербайджан в очень важный источник экспорта зеленой энергии", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что важные меморандумы о взаимопонимании и соглашения, подписанные между Азербайджаном и международными энергетическими компаниями, позволят нам производить в общей сложности до 22 ГВт ветровой и солнечной энергии.

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Версия на английском языке President: Our cooperation with MASDAR will transform Azerbaijan into a very important source of green energy exports
Версия на азербайджанском языке Prezident: “Masdar”la əməkdaşlıq Azərbaycanı çox mühüm yaşıl enerji mənbəyinə çevirəcək”

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