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    Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Турции

    Главы государств выразили уверенность в том, что отношения дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией будут успешно развиваться и впредь

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как передает Report, президент Турции поздравил президента Азербайджана с Днем государственной независимости, передал азербайджанскому народу пожелания благополучия. Президент Ильхам Алиев выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.

    Главы государств выразили уверенность в том, что отношения дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией будут успешно развиваться и впредь.

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