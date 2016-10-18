Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Турции

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, президент Турции поздравил президента Азербайджана с Днем государственной независимости, передал азербайджанскому народу пожелания благополучия. Президент Ильхам Алиев выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств выразили уверенность в том, что отношения дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией будут успешно развиваться и впредь.