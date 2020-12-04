Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Латвии

Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичем.

Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичем.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министры обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, реализации совместного заявления от 10 ноября 2020 года.

Также министры коснулись существующих двусторонних отношений между странами и обсудили вопросы сотрудничества в многосторонних форматах.

В то же время в ходе телефонного разговора были рассмотрены вопросы, связанные с участием в программе Восточного партнерства ЕС.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.