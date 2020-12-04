Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Латвии

Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичем.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
Министры обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, реализации совместного заявления от 10 ноября 2020 года.
Также министры коснулись существующих двусторонних отношений между странами и обсудили вопросы сотрудничества в многосторонних форматах.
В то же время в ходе телефонного разговора были рассмотрены вопросы, связанные с участием в программе Восточного партнерства ЕС.
Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.