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Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Латвии

Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Латвии Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичем.
Внешняя политика
4 декабря 2020 г. 17:07
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Латвии
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Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичем.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министры обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, реализации совместного заявления от 10 ноября 2020 года.

Также министры коснулись существующих двусторонних отношений между странами и обсудили вопросы сотрудничества в многосторонних форматах.

В то же время в ходе телефонного разговора были рассмотрены вопросы, связанные с участием в программе Восточного партнерства ЕС.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Foreign Ministers of Azerbaijan and Latvia hold telephone conversation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Latviya XİN başçıları arasında telefon danışığı olub

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