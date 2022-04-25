Главы МИД Азербайджана и Армении провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.
Министры обменялись мнениями в продолжение договоренностей, достигнутых на уровне лидеров двух стран.
Стороны согласовали состав участников Совместной пограничной комиссии.
В ходе беседы была достигнута договоренность провести в ближайшее время заседания Совместной пограничной комиссии, а также рабочей группы по выработке мирного соглашения.
Стороны также обменялись мнениями о продолжении шагов по налаживанию отношений в гуманитарной сфере.