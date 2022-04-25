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Главы МИД Азербайджана и Армении провели телефонный разговор

Главы МИД Азербайджана и Армении провели телефонный разговор Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
Внешняя политика
25 апреля 2022 г. 10:12
Главы МИД Азербайджана и Армении провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Министры обменялись мнениями в продолжение договоренностей, достигнутых на уровне лидеров двух стран.

Стороны согласовали состав участников Совместной пограничной комиссии.

В ходе беседы была достигнута договоренность провести в ближайшее время заседания Совместной пограничной комиссии, а также рабочей группы по выработке мирного соглашения.

Стороны также обменялись мнениями о продолжении шагов по налаживанию отношений в гуманитарной сфере.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Armenian FMs talk over phone 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan XİN başçıları arasında telefon danışığı olub

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