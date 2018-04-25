Состоялся совместный ужин президентов Азербайджана и Турции - ФОТО

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ 24 апреля состоялся совместный ужин Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Как сообщает Report, информацию об этом расспространила пресс-служба Президента Азербайджана.

Президент Азербайджана находится с двухдневным официальным визитом в Турции.

Отметим, что это первый зарубежный визит Ильхама Алиева после победы на президентских выборах 11 апреля.