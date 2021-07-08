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Состоялось совещание генеральных прокуроров СНГ

Состоялось совещание генеральных прокуроров СНГ Сегодня в Санкт-Петербурге в рамках конференции руководителей органов прокуратуры состоялось совещание генеральных прокуроров СНГ.
Внешняя политика
8 июля 2021 г. 19:25
Состоялось совещание генеральных прокуроров СНГ

Сегодня в Санкт-Петербурге в рамках конференции руководителей органов прокуратуры состоялось совещание генеральных прокуроров СНГ.

На мероприятии, в котором принял участие генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев, обсуждались вопросы борьбы с преступностью на пространстве СНГ, в том числе терроризм, незаконный оборот наркотиков, нелегальная миграция, защита прав граждан и др.

В рамках мероприятия К. Алиев провел двустороннюю встречу с российским коллегой Игорем Красновым.

В рамках визита генпрокурор Азербайджана также провел встречи с коллегами из ряда стран, в том числе Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Хорватии и руководителями ведущих международных организаций.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMDB baş prokurorlarının müşavirəsi keçirilib

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