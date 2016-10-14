Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и премьер-министра Пакистана в узком составе - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ 14 октября после церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Наваза Шарифа в узком составе.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал: "Сегодня очень важный для нас день. Наши связи находятся на высоком уровне, убежден, что нынешняя встреча будет успешной с точки зрения дальнейшего укрепления этих связей. Мы сотрудничаем во многих областях. Сегодняшний день является хорошей возможностью для того, чтобы еще раз рассмотреть проделанную работу и построить планы на будущее. Очень рад принимать Вас. Надеюсь, что Ваш визит в нашу страну будет плодотворным".

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Наваз Шариф выразил благодарность: "Спасибо, господин президент. Для нас высокая честь находиться здесь. Благодарю Вас за любезное приглашение в замечательный город Баку и гостеприимство. Я восхищен Вашим городом. О его красоте часто говорят повсюду. Один раз в 1998 году я проездом побывал в Баку, после чего это мой первый визит сюда. Рад находиться в прекрасном городе Баку. Баку – один из самых красивых городов мира и один из увиденных мною самых чистых городов. Рад вновь находиться здесь".

Президент Ильхам Алиев также поблагодарил премьер-министра: "Спасибо. Благодарю за добрые слова".

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о двусторонних отношениях и других вопросах, представляющих взаимный интерес.