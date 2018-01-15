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    Состоялась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Болгарии один на один

    Обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с находящимся с рабочим визитом в нашей стране премьер-министром Республики Болгария Бойко Борисовым один на один.

    Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил премьер-министра Болгарии Бойко Борисова.

    На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений в политической, экономической и других сферах. Было подчеркнуто значение визита премьер-министра Болгарии в Азербайджан с точки зрения укрепления связей, обсуждены двусторонние отношения, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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