Состоялась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Болгарии один на один

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с находящимся с рабочим визитом в нашей стране премьер-министром Республики Болгария Бойко Борисовым один на один.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил премьер-министра Болгарии Бойко Борисова.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений в политической, экономической и других сферах. Было подчеркнуто значение визита премьер-министра Болгарии в Азербайджан с точки зрения укрепления связей, обсуждены двусторонние отношения, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.