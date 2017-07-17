Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Латвии Раймондса Вейониса один на один

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Риге после церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Латвийской Республики Раймондса Вейониса один на один.
Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что двусторонние связи успешно развиваются в политической, экономической и других сферах, подчеркнуто значение официального визита Президента Азербайджана в Латвию с точки зрения расширения наших отношений. Состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии двусторонних связей между нашими странами, перспективах развития, обсуждены возможности дальнейшего расширения этих связей.
На встрече также был проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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